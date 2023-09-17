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  4. Acı haber Kayseri'den geldi! Bir evladımız şehit düştü

Acı haber Kayseri'den geldi! Bir evladımız şehit düştü

Acı haber Kayseri'den geldi! Bir evladımız şehit düştü
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Kayseri'de kıraathane baskınında pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan polis memuru şehit düştü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir kıraathanede 13 Ağustos'ta yaşanan tartışmaya müdahale ederken tüfekle yaralanan polis memuru Murat Akpınar tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehit için yarın Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek. Polisin naaşı Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit için yarın Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek. Polisin naaşı Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

Etiketler kıraathane baskını polis polis memuru şehit kayseri
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