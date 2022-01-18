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  4. Acı haber Yalova'dan geldi... 18 yaşında koronadan hayatını kaybetti

Acı haber Yalova'dan geldi... 18 yaşında koronadan hayatını kaybetti

Acı haber Yalova'dan geldi... 18 yaşında koronadan hayatını kaybetti

1 Ocak'ta yeni yaşını hastane odasında kutlayan 18 yaşındaki koronavirüs hastası genç kız hayatını kaybetti.

Yalova'da Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12’nci sınıf öğrencisi Doğa G., 20 gün önce rahatsızlanınca, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Aşı olmadığı belirtilen Doğa G.'in yapılan PCR testi sonucu pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan down sendromlu lise öğrencisi Doğa G., dün gece hayatını vefat etti.

1 Ocak'ta hastane odasında doğum gününü kutlayan Doğa G.’in cenazesi şehir mezarlığında defnedildi.

DHA

Etiketler 18 yaşında kız çocuğu koronavirüs
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