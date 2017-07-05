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  4. 05 Temmuz 2017 14:01

Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Adale Yürürüyüşü'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 terörist yakalandı.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün yapılan ihbarda Adalet Yürüyüşü'ne yönelik eylem yapılacağı bilgisi iletildi. Polis, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu bilinen ve emniyette kaydı olan 6 kişiyi yakın takibe aldı. Dün Kayseri’de siyah bir minibüs kiralayan DEAŞ’lılardan ikisi Kocaeli’de yakalandı. 4 kişi ise Kayseri’de gözaltına alındı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Kartepe ilçesinde, panelvan tipi bir araç Özel Hareket Polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalandı. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı.

KAYSERİ VALİSİ: BÜYÜK BİR PROVOKASYON ÖNLENDİ

Hürriyet'e açıklama yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Evet, polisimiz güzel bir istihbarat sonucu 6 kişilik DEAŞ militan grubunu gözaltına aldı. Minibüsle konvoya saldıracaklardı. Minibüse AK Parti flamaları koymuşlardı. Büyük bir provokasyon önlendi" dedi.

Adalet yürüyüşünde güvenlik için yol kapatıldıAdalet yürüyüşünde güvenlik için yol kapatıldı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Adalet Yürüyüşü'nün 21’inci gününde bir kamyonun Adalet Yürüyüşü’ne katılanların arasına gireceği yönündeki ihbar üzerine, olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, D-100 karayoluna girişi sağlayan yan yollar da araçlarla kapatıldı.

Yürüyüş sırasında çevrede bulunan binalara çıkan özel harekat polisleri dürbünlerle çevreyi izledi.

Hürriyet

kemal kılıçdaroğlu , adalet yürüyüşü