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Adana orman yangını

Adana orman yangını
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Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Menge Mahallesi Koçyazı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı.

Yurttaşların haber vermesi üzerine yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 4 arasöz Feke Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 arasöz karadan müdahale başladı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler dana feke orman yangını yangın
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