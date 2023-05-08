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Adana'da 145 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da 145 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Adana’da polis tarafından yapılan uygulamalar sırasında 145 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde huzur ve güveni sağlamak için 1-7 Mayıs tarihleri arasında uygulama yaptı.

Polisin araç ve şahıs üzerinde yaptığı aramalarda ruhsatsız 117 tabanca, 19 tüfek ve 9 kuru sıkı olmak üzere 145 ruhsatsız silah ele geçirildi. Polisin yaptığı uygulamada 874 de mermi ele geçirildi. Çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.

Etiketler ruhsat silah ruhsatsız silah
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