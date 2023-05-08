Adana'da 145 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana’da polis tarafından yapılan uygulamalar sırasında 145 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde huzur ve güveni sağlamak için 1-7 Mayıs tarihleri arasında uygulama yaptı.
Polisin araç ve şahıs üzerinde yaptığı aramalarda ruhsatsız 117 tabanca, 19 tüfek ve 9 kuru sıkı olmak üzere 145 ruhsatsız silah ele geçirildi. Polisin yaptığı uygulamada 874 de mermi ele geçirildi. Çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol