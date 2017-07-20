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  4. 20 Temmuz 2017 14:02

Adana'da ''cinayet'' ! Vincin halatı koptu, 2 işçi öldü

Adana'da çatıya çıkartılan işçilerin bulunduğu vinç sepeti halatının kopması sonucu düştü. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti , 4 işçi de yaralandı

Adana'da ''cinayet'' ! Vincin halatı koptu, 2 işçi öldü
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın çatı kaplamasını yapmak için vinçle çıkartılan 6 işçi, sepet halatının kopması üzerine 10 metre yükseklikten düştü. İşçilerin 2’si öldü, 4’ü ağır yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi’ndeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir gübre fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika binasının çatısında kaplama yapacak olan taşeron şirketin çalışanları, vinç sepeti ile çatıya çıkartılmak istendi. 2 kişilik sepete 6 işçi binince, ağırlığı taşıyamayan halat koptu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat Gümüş ile Cengiz Kutlam hayatını kaybederken; ağır yaralanan Halil Aslan, Latfi Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

cinayet , iş kazası , işçi
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