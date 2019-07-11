  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Temmuz 2019 15:56

Adana'da sahte içkiden bir ölüm daha

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha hayatını kaybetti. Mersin ve Adana'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Adana'da sahte içkiden bir ölüm daha
A+ A-

Mersin’de 1 Temmuz’da başlayan metil alkol zehirlenmelerine bağlı ölüm sayısı 8’i bulurken 9 Temmuz’dan itibaren aynı olayla ilgili ölüm vakaları Adana’ya sıçradı.

Adana’da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün rahatsızlanan M.G, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.     

"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan M.G, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.     

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine başvuran 9 kişiden 2'si ölmüş, 7 kişi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Bu ölümlerle birlikte Mersin ve Adana’da 11 kişi içki zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

adana , sahte içki
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM