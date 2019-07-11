Adana'da sahte içkiden bir ölüm daha

Mersin’de 1 Temmuz’da başlayan metil alkol zehirlenmelerine bağlı ölüm sayısı 8’i bulurken 9 Temmuz’dan itibaren aynı olayla ilgili ölüm vakaları Adana’ya sıçradı.

Adana’da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün rahatsızlanan M.G, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan M.G, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine başvuran 9 kişiden 2'si ölmüş, 7 kişi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Bu ölümlerle birlikte Mersin ve Adana’da 11 kişi içki zehirlenmesinden hayatını kaybetti.