Adliye çıkışında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da, boşanma davasından çıkan iki aile fertlerinin adliye önündeki silahlı çatışmasında damadın erkek kardeşi öldü, 1 kişi yaralandı.



Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Diyarbakır Aile Mahkemesi'nde boşanma davası süren çift ve bazı yakınları ifade verdikten sonra adliyeden çıktı. Çiftin ailesi adliye önünde beklerken, damadının kardeşlerinin adliyeden ayrıldığını gören kadının babası, otomobille otoparktan hızla çıktı. Kadının babası, aracın içinden damadının kardeşlerine ateş açınca çatışma başladı. Silahlı çatışmada, damadın erkek kardeşi ile 1 kişi yaralandı.





Çatışmada yaralananlar, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ancak, adı açıklanmayan damadın kardeşi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgeye, özel harekâtçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kadının babası polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.





OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, taraflar arasındaki çatışma anı otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracıyla garajdan çıkan kadının babası, kısa bir süre sonra ateş açıp, damadın kardeşini yaralıyor. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın polisler tarafından gözaltına alındığı görülüyor.