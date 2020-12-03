AK Parti Genel Başkan Yardımcısı konvoyunda kaza

Ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen ve programlarının ardından Muş'a hareket eden Demiröz'ün bulunduğu konvoyda zincirleme trafik kazası yaşandı.

Bitlis-Tatvan kavşağında 4 aracın karıştığı kazada, koruma aracındaki bir polis memuru hafif yaralandı.

Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.