AK Parti Genel Başkan Yardımcısı konvoyunda kaza

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Ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen ve programlarının ardından Muş'a hareket eden Demiröz'ün bulunduğu konvoyda zincirleme trafik kazası yaşandı.
Bitlis-Tatvan kavşağında 4 aracın karıştığı kazada, koruma aracındaki bir polis memuru hafif yaralandı.
Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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