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  4. 03 Aralık 2020 17:45

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı konvoyunda kaza

Bitlis'te, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün konvoyunda bir kaza meydana geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı konvoyunda kaza
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Ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen ve programlarının ardından Muş'a hareket eden Demiröz'ün bulunduğu konvoyda zincirleme trafik kazası yaşandı.

Bitlis-Tatvan kavşağında 4 aracın karıştığı kazada, koruma aracındaki bir polis memuru hafif yaralandı.

Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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