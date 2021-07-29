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Akrabalar arasında kanlı kavga: 4 ölü!

Akrabalar arasında kanlı kavga: 4 ölü!

Trabzon'un Hayrat ilçesinde yaşanan dehşette husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesi’nde meydana geldi. 8 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle aralarında husumet bulunan bir aileye mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar silahlarını çekip, birbirlerine ateş etti. Olayda Kemal, Faik, Murat ve Lütfi B. yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Abdi ve Ishak B.’ın yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler aile husumet kavga cinayet
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