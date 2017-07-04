Akrabalar birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada anne ve baba öldü, 3 çocukları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortayayla Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Alaettin Delibaş, eşi Fatma ile çocukları Gönül, Tayfun ve Gülistan Delibaş yaralandı. Ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alaettin ve Fatma Delibaş müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi. Hastaneye gelen Delibaş ailesinin yakınları fenalık geçirdi. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı mahallede tedbir aldı.