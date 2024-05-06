Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 2. kıytırık çıkışı: Önce Buket Aydın, şimdi de...

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş daha önce ünlü haber spikeri Buket Aydın için kullandığı "kıytırık" ifadesini bu sefer de Melih Gökçek için kullandı.

Türkiye'nin ünlü ekonomist ve akademisyeni Prof. Dr. Özgür Demirtaş bundan bir süre önce ünlü spiker Buket Aydın ile sosyal medyada girdiği tartışmada Aydın'a "Altı üstü kıytırık bir spikersin" demişti. Demirtaş bu sefer de Gökçek'i aynı şekilde eleştirdi.

Hatırlanacağı gibi Buket Aydın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı." demişti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Buket Aydın'ın bu sözlerine "Altı üstü kıytırık bir spikersin.Sen kim oluyorsun da MİLYONLARCA insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun? Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın." diyerek tepki göstermişti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de tartışmaya katılınca Prof. Dr. Demirtaş'ın Gökçek'e yanıtı da "kıytırık"lı oldu.

Gökçek, Buket Aydın'ı savunarak X hesabından "PEKİ SEN KİMSİN? ALTI ÜSTÜ VEYA ÜSTÜ ALTI KIYTIRIK BİR PROFÖSÖR… HADDİNİ BİLECEKSİN…" ifadelerini paylaştı.

Gökçek'in bu çıkışı sonrasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Gökçek'e "Eski belediye başkanı olman falan beni ilgilendirmez. Üslubunu ve Ağzını topla: Altı üstü kıytırık bir ESKİ siyasetçisin: Başka bir iş yapabilsen Twitterdan troll gibi yazmazsın." diyerek yanıt verdi.