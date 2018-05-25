Akrabalar birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde amca çocukları oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü, silahların da kullanıldığı olayda 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sabri (38), Ahmet (42) ve Şeyhmus K. (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Hacı, Sait ve İbrahim Halil K.'nin ise tedavileri sürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, hastanede ve olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.