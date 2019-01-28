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  4. 28 Ocak 2019 17:29

Akrabasına otobüsle el bombası gönderdi

Bursa’da Muş’tan gelen bir yolcu otobüsüne verilen koliden çıkan ve terminalde ele geçirilen el bombasını gönderen şahıs tutuklandı.

Akrabasına otobüsle el bombası gönderdi
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Olay, geçtiğimiz gün Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Muş’tan geldiği öğrenilen bir yolcu otobüsüne Bursa’da M.Y. isimli şahsa teslim edilmek üzere birkaç koli emanet edildi. Bursa’da teslim aldığı kolileri x-ray cihazından geçirdiği sırada güvenlikçiler kolilerin birinde el bombası olduğunu fark etti. Kolilere el koyan ve olayı polis ekiplerine bildiren güvenlikçiler, M.Y.’nin de bir yere ayrılmasına müsaade etmedi.

Olay yerine gelen Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. M.Y.’yi gözaltına alan ekipler kolinin Muş’tan İ.E. tarafından gönderildiğini tespit etti.

EL BOMBASININ KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan dayı İ.E.’nin Muş’taki evini Bursa’ya taşıdığı, eşyaların bir kısmını nakliye yoluyla, bir kısmını kargo yoluyla, kargoyla gönderemediklerini de yolcu otobüsü ile Bursa’ya gönderdiği öğrenildi. İ.E. emniyette verdiği ilk ifadesinde yolcu otobüsüne verdiği eşyaların kargoya alınmadığını ifade ederek, el bombasının kendisine ait olmadığını iddia etti. Yapılan araştırmalarda olayın örgütsel bir faaliyet olmadığı tespit edilirken, el bombasını gönderen İ.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


 
 

akraba , yolcu otobüsü , el bombası
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