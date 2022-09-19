Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Alanya'da yerleşim yerlerine yakın noktada saat 11.00 sıralarında orman yangını başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı, itfaiye araçları ve 72 personel müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. 4 dönüm alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.