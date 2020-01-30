Aldatılan kadın dehşet saçtı

Olay, dün akşam meydana geldi. H.Y., kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Ekrem Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası H.Y., 2 çocuğunu alıp evden ayrılmak istedi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ekrem Y. ise buna izin vermedi. Bunun üzerine çift arasında bir kez daha çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Ekrem Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Ekrem Y.'nin cansız bedeni, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.