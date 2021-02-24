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  4. 24 Şubat 2021 16:08

Alev topuna dönen araç yolda kayarak ilerledi

İstanbul Avcılar'da trafikte yanarak yola kayan araç paniğe neden oldu. Alev topuna dönen aracın kaydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Avcılar Haramidere'de sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçta dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sürücüsü aracı yolun sağına çekti. Alevler tüm aracı sararken araç bir anda kaymaya başladı. Alev topuna dönen ve yolda ilerleyen aracı gören sürücüler korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Alev topu şeklinde kayan aracı bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 



DHA

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