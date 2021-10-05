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  4. Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Savcılığın itirazı reddedildi

Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Savcılığın itirazı reddedildi

Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Savcılığın itirazı reddedildi

Iğdır'da, 5 katlı apartmanın en üst katının merdiven boşluğunda ölü bulunan Aleyna A.'nın bıraktığı notta ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Gökhan A.'nın serbest bırakılması kararına yapılan itiraz reddedildi.

Olay, 30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Aleyna A. (18) ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan A. (43) ve oğlu Göktürk A. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gökhan A. ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Gökhan A., adli kontrol ve imza şartıyla il ile yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

 Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, serbest bırakılma kararına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığının itirazını reddetti.

DHA

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