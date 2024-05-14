  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Alkollü trafik canavarını yolcular ihbar etti

Alkollü trafik canavarını yolcular ihbar etti

Güncelleme:

Edirne'de yolcuların ihbarı üzerine durdurulan bir minibüs şoförü 1,45 promil alkollü çıktı.

Edirne'de yolcuların ihbarı üzerine durdurulan midibüs şoförü H.K., 1.45 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücüye 16 bin 4 lira ceza uygulandı.

Edirne'de, şehir içi ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) bağlı midibüste bulunan yolcular, şoförün alkollü olduğundan şüphelenmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Edirne'de yolcuların ihbarı üzerine durdurulan bir minibüs şoförü 1,45 promil alkollü çıktı.

Polis ekipleri H.K.’nın kullandığı midibüsü Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü H.K.’nın 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye çeşitli maddelerden 16 bin 4 lira ceza uygulanıp, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.

Edirne'de yolcuların ihbarı üzerine durdurulan bir minibüs şoförü 1,45 promil alkollü çıktı.

Midibüsteki yolcular ise başka bir minibüsle yolculuklarına devam etti. (DHA)

DHA

Etiketler polis alkollü şoför alkollü sürücü yolcular ihbar etti ihbar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eş katili eski bakana 24 yıl hapis cezası Eş katili eski bakana 24 yıl hapis cezası Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar Kaçak göçmenin bu sefer çıktığı yere inanamayacaksınız... Kaçak göçmenin bu sefer çıktığı yere inanamayacaksınız... Togg için kritik tarih açıklandı Togg için kritik tarih açıklandı Fırtına reklam panosunu söküp attı: 8 ölü, 59 yaralı var Fırtına reklam panosunu söküp attı: 8 ölü, 59 yaralı var Japon uzmandan Marmara için 6,5 ve 7'lik uyarı: 2 il ve 2 ilçeyi işaret etti Japon uzmandan Marmara için 6,5 ve 7'lik uyarı: 2 il ve 2 ilçeyi işaret etti Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu AK Partili isimden dev borç için tepki çeken sözler AK Partili isimden dev borç için tepki çeken sözler Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'de mevsimler şaştı: Mayıs ayının ortasında kar esareti Türkiye'de mevsimler şaştı: Mayıs ayının ortasında kar esareti