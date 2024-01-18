Anıtkabir'de ''şeriat'' sloganı atmıştı, istenen ceza belli oldu

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istiratgahı olan Anıtkabir'de şeriat sloganları atan "kahrolsun Cumhuriyet, Cumhuriyet yıkılacak, şeriat gelecek" diye bağıran zanlı için 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anıtkabir’de “Yaşasın şeriat, kahrolsun Cumhuriyet, Cumhuriyet yıkılacak, şeriat gelecek” diye slogan attığı için tutuklanan Y.T. hakkında dokuz yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İddianamede şüphelinin savunmasına da yer verildi. Y.T.’ın hâkimlikteki ifadesinde, “Emniyette kısmen ifade vermiştim ve susma hakkımı kullanmıştım. Anıtkabir’e ziyaretçi kapısından girerek ‘Yaşasın şeriat, kahrolsun Cumhuriyet’ ve sağ işaret parmağımı kaldırarak ‘Yaşasın şeriat, kahrolsun Cumhuriyet’ şeklinde sözler söyledim.” dedi.

Y.T. gözaltına alınırken darbedildiğini ileri sürerek, “Ben buraya çizilmiş bir senaryo ile geldim. Karakolda ilk başta çok iyi davrandılar. Ta ki elinizdeki evrakları imzalamadığım için sert davranmaya başladılar. Polisler psikolojik hastaymışım gibi davrandılar.” diye konuştu.