Ankara Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci gözaltında

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde geçinememe ve barınamama krizine ilişkin forum düzenlemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi’nde polis öğrencilerin forum yapmasını engelledi.

Ülkedeki ekonomik kriz ile öğrencilerin geçinememe, barınamama sorununa ilişkin bir forum düzenlemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Öğrencilerden 13'ü gözaltına alındı.

Forum düzenlemek isteyen yüzlerce öğrenci, polisin müdahalesini alkışlayarak protesto etti. Öğrenciler adına yapılan konuşmada şunlar ifade edildi:

"650 TL'lik KYK ile geçinmemiz bekleniyor. Yapamıyoruz, geçinemiyoruz. Tek yapmak istediğimiz bunu dile getirmek. Bütçe görüşmeleri devam ederken, yokmuşuz gibi davranıyorlar ama biz buradayız. Forum düzenlemek istediğimiz için arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alındı. Ne bu yoksulluğu ne bu açlığı ne de arkadaşlarımızın yaka paça gözaltına alınmasını kabul ediyoruz. Ne tarikat yurtlarına ne yoksulluğa mecburuz. En demokratik hakkımızı kullanmak forum yapmak istedik bize müdahale eden polis elinde bıçakla öğnencilere saldıran çetelere ses çıkarmıyor. Biz buradayız, arkadaşlarımızla dayanışmaya, korku kültürüne karşı çıkmaya devam edeceğiz."