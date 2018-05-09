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  4. 09 Mayıs 2018 08:24

Ankara'da 3 katlı binada göçük paniği

Ankara'da üç katlı mobilya atölyesinde göçük meydana geldi. Bina içinde mahsur kalan 2 Suriyeli işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'da 3 katlı binada göçük paniği
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Olay, sabaha karşı Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, PTT Evleri Mahallesinde bulunan 3 katlı bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük yaşandı. Binanın yerinden oynayan duvarları, birer birer yıkılırken o esnada içeride bulunan Yusuf El Cas ve Mahmut El Şavit yerle bir olmak üzere olan binada mahsur kaldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın penceresine merdiven dayayan itfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 Suriyeli işçiyi yara almadan kurtardı. İşçilerin kurtarılmasının ardından bina çevresinde önlem alındı. Etrafı şerit çekilerek kapanan binanın iç duvarları büyük gürültülerle yıkılmaya devam etti. Sarsıntı nedeniyle kolonların bir kısmı yükü kaldıramayıp çökerken, binanın ön cephesinde 50 santimetre genişliğinde yarık oluştu.



Binanın tehlike arz etmesi nedeniyle durum belediyenin yıkım ekiplerine bildirildi. Belediyenin, mesai saatleri içinde yıkımın gerçekleştirileceğini bildirmesi üzerine ekipler, çevreye uyarıcı işaretler bırakarak olay yerini terk etti.

İHA

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