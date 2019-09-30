Ankara'da 3 kişinin öldüğü halk otobüsü faciası kamerada

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: ÜÇ VATANDAŞIMIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor. Teknik sebeple mi arkadaşlar incelemelerde tespit edecekler. Üç vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, üç vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürüldü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç vatandaşın götürüldüğünden bahsediliyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz."