Ankara'da apartmanda yangın: 1 ölü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi.

Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallasi’nde 10 katlı Binnur apartmanında Fatma A.'ın kızı ile birlikte oturduğu 5'inci kattaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler üst kattaki daireye de sıçradı. Binanın büyük bir bölümü de dumanla kaplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, rahatsızlığı nedeniyle yatağı bağımlı yaşayan Fatma A. hayatını kaybetti, dumandan etkilenen kızı ve üst kattaki 3 kişiye ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DAİREYE GİRİP, DOĞAL GAZI KESTİ

Yangını ilk fark edip, hayatını kaybeden Fatma A.'nın (78) kızı Özlem A.'nın bağırışlarını duyduğunu belirten bina sakini Yavuz Selim Y. (17), "Orada iki abla vardı; ikisini de tanıyorum. Abla, 'anne anne' diye bağırıyordu. Mutfağa gittim ve doğal gazı kapattım. Salona da baktım içler acısı haldeydi" dedi. Y., daha sonra binanın 8'inci katına kadar çıkıp, yangını komşulara haber verdiğini söyledi.

DHA