Ankara'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kızılcahamam- Çerkeş Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
DHA
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