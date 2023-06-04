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  4. Ankara'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü, 4 yaralı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızılcahamam- Çerkeş Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler ankara trafik kazası otomobil
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