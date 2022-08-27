Ankara'da kan donduran kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Ankara'da, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Ankara Çevre Yolu'nun Samsun bağlantı kavşağında meydana gelen kazada 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
Fatih A.'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Hatice A., aynı araçta bulunan Adile A. ve Mehmet A. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün çocuğu Miraç Altay A. ise ağır yaralandı.
Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı A. ise ambulansla Mamak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından tır şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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