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  4. 05 Haziran 2020 18:09

Ankara'da sokak ortasında dehşet! Moldovalı kadın öldürüldü

Ankara Çankaya ilçesindeki Bülten Sokak'ta meydana gelen olayda, kimlilği belirlenemeyen bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadını vurarak öldürdü.

Ankara'da sokak ortasında dehşet! Moldovalı kadın öldürüldü
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Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Bülten Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Carmen Florentina Aydoğan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, Aydoğan'a tabancayla ateş açtı. Daha sonra çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemede bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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