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  4. 09 Mart 2018 19:12

Ankara'daki vergi dairesine bombanın konulma anı

Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

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1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.05'te Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bina çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. 

Söz konusu kamera kayıtlarına, şüpheli Ersen Ertogan'ın tekerlekli valizle vergi dairesinin arka tarafına geldiği ve bina sütunlarından birine patlayıcıyı bıraktıktan sonra ayrıldığı yansıdı.

Olayın geçmişi...

Yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması YPG bünyesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarınca gerçekleştirildiği bilgisine ulaşılmıştı.

Eylemde kullanılan patlayıcı maddenin geçen yıl kasım ayında Suriye'den Şanlıurfa'ya, oradan da Aksaray'a getirilerek saklandığı, olaydan bir gün önce Ankara'ya getirildiği belirlenmişti.

Olay yerinden toplanan delillerin incelenmesi sonucunda patlamaya neden olan maddenin fabrikasyon tipi askeri patlayıcı olduğu tespit edilmişti.
Patlamanın faili Ersen Ertogan, olaydan yaklaşık 7.5 saat sonra saat 03.40 sıralarında Osmaniye'de polis tarafından kaldığı adreste çembere alınmış, yakalanmadan hemen önce kimyasal madde içmiş ve bu nedenle ölmüştü.

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