Ankara'nın göbeğinde infaz

Ankara'da, iş insanı Z.E. (48) tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Zanlı S.S., Altındağ ilçesindeki Karapürçek Polis Merkezi önünde intihar etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. İş insanı Z.E. .. .. .. plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Otomobildeki E. ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, araçtan inerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Z.E., yeniden otomobiline bindi.

Bu sırada kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabancayla E.'ye ateş açıp olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Z.E.'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen E.'un yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZANLI POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

Zanlı S.S., Altındağ ilçesindeki Karapürçek Polis Merkezi önünde intihar etti. Olaydan sonra polisin takip ettiği S.S.'ın polis merkezi önüne gelip, bir süre burada oturduğu, daha sonra tabancayla kendisini başından vurup, yaşamına son verdiği öğrenildi.

Polis, cinayetin nedenini araştırıyor.