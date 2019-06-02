  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Haziran 2019 11:51

Anne ve kızına taciz ! Mahalleli linç ediyordu

İstanbul Sultangazi'de anne ve kızını takip ederek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı. Yüzü kanlar içinde kalan şüpheliyi polis ekipleri kurtardı.

A+ A-

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2419 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu erkek şahıs, gece saatlerinde evine gitmek için yürüyen anne ve kızını takibe aldı. Şahıs karanlık bir sokağa yaklaşıldığında fiziksel tacizde bulundu. Tacizin ardından anne ve kızının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Şahsın taciz ettiğini öğrenen vatandaşlar tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı. Şahıs polis otosuna bindirilerek uzaklaştırılırken, yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tacizci sınır dışı edilecek
Hastanede doktor kontrolünden geçirilerek sağlık raporu alınan şahıs ardından Esentepe Polis Merkezine götürüldü. İşlemleri yapılan şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

sultangazi , cinsel taciz , sapık , linç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM