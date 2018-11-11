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  4. 11 Kasım 2018 13:15

Annesi ''Sen karını bile satarsın'' deyince...

Denizli'de bir kişi, annesinin söylediği sözler nedeniyle annesini av tüfeğiyle öldürdü.

Annesi ''Sen karını bile satarsın'' deyince...
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, annesi Rahime G.'yii (35), 2 yaşındaki kardeşinin yanında av tüfeğiyle yüzünden vurarak öldüren O.G. (18), tutuklandı.

G.'in ifadesinde, bir ay önce evlerinden 20 bin liralık ziynet eşyası çaldığını, bu nedenle çıkan tartışmada annesinin "Sen karını bile satarsın" sözüne öfkelenip cinayeti işlediğini öne sürdüğü belirtildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, kırsal Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi.

O.G., jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, annesi Rahime G.'i evde kanlar içinde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Olayı oğlundan öğrenen Musa G. (40) de eve geldi. Sağlık ekipleri, olay anında 2 yaşındaki oğlunun da yanında bulunduğu belirtilen 3 çocuk annesi Rahime G.'in öldüğünü tespit etti. G.'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, evde ve dışarıda detaylı inceleme yaptı, delil aradı. Olayda kullanılan av tüfeği ise yakın bir bölgede bulundu. 

Musa G. ile oğlu Osman ve kardeşi Mehmet G., ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Çelişkiler ifadeler veren O.G., sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Bu gelişme üzerine Musa ve Mehmet G. kardeşler serbest bırakıldı.

KAPI KİLİTLENİNCE CAMDAN GİRMİŞ

O.G.'in ifadesinde, evden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çaldığını, bozdurup parayı gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrenmesine rağmen kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi. O.G., dün annesiyle bu konu yüzünden tartıştığını kaydetti. Annesinin, "Sen karını bile satarsın" sözüne öfkelendiğini belirten O.G., evin dışında bulunan av tüfeğini alıp bir el ateş ettiğini, içeri girmek isteyince annesinin kapıyı kitlediğini, kendisinin de pencereden girdiğini söyledi. İçeride de iki el ateş ettiğini belirten G., annesini yüzünden vurduğunu ifade etti. Tekrar pencereden dışarı çıkıp kaçtığını, silahı çevreye attığını belirten G., yolda bir komşusuyla karşılaştığını, komşusunun, "Sizin evden silah sesi geldi" sözleri üzerine olaydan habersiz gibi davranıp, geri döndüğünü söyledi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Osman G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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