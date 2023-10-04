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  4. Annesini öldürüp intihar etmişti! Anne ile genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

Annesini öldürüp intihar etmişti! Anne ile genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

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Ankara'da, annesini bıçaklayarak öldüren ve ardından inşaat halindeki binadan atlayarak yaşamına son veren 25 yaşındaki genç kızın, olaydan 4 saat önce annesiyle markete gittiği görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 529'uncu Sokak'ta meydana geldi. A.A., kızı D.A.'nin erkek arkadaşıyla görüşmesini engelleyip, cep telefonunu aldı. Bunun üzerine anne ve kızı arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. D.A., mutfaktan aldığı bıçakla annesini boynundan ve sırtından bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından evden çıkan D.A., evlerinin yakınında, inşaat halindeki binanın 10'uncu katından aşağı atladı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Bolu'da toprağa verildi.

Bu sırada, anne ve kızının olaydan 4 saat önce birlikte markete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, D.A.'nın markete girdiği, annesinin dışarıda beklediği ve alışveriş yaptıktan sonra birlikte ayrıldıkları yer aldı. 

25 yaşındaki genç kız annesini öldürüp, intihar etti25 yaşındaki genç kız annesini öldürüp, intihar etti3. Sayfa

 

DHA

Etiketler ankara cinayet intihar
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