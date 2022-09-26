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Annesinin kafasını kesen cani tutuklandı

Annesinin kafasını kesen cani tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan aşağı atan zanlı tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'taki evinde dün saat 16.30 sıralarında annesi Havva S. ile bilinmeyen bir nedenle tartışan Ali S., annesini bıçakla öldürüp, kafasını bedeninden ayırarak balkondan sokağa attı. Şüpheli Ali S., daha sonra evi ateşe vererek, kapıyı üzerine kilitledi.

Polis ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik şüphelinin 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' ve ‘Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Etiketler bağcılar annesinin kafasını kesen
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