Antakya'daki orman yangınıyla ilgili 4 gözaltı

Hatay valiliği, Antakya'da çıkan ve kontrol altına alınan yangına sebebiyet veren 4 kişinin yakalandığı duyurdu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınına "sebebiyet verdiği" iddia edilen 4 kişinin yakalandığı açıklandı.

Öğlen saatlerinde Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter ile arazözler, su tankerleri ve diğer araçlar sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katıldığı belirtildi, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Valilik açıklamasında, "yangına sebebiyet veren" 4 kişinin yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, "Antakya ilçemize bağlı Serinyol mesire alanında çıkan orman yangınına sebebiyet veren 4 şahıs olayın hemen ardından kolluk kuvvetlerimizin, karadan ve havadan yaptıkları operasyonla yakalanmış olup haklarında adli sürecin başlatılması için adliyeye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.