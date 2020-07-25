Antalya'da kıyıya vuran köpek balığı tatilcileri tedirgin etti

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenler, 20 metre açıkta beyaz renkli bir şeyin suda hareketsiz olduğunu gördü. Denizde yüzenlerden birinin boğulmuş olabileceğini düşünenler durumu cankurtarana haber verdi. Hızla bölgeye giden cankurtaran, suyun üzerinde hareketsiz duran cismin, camgöz cinsi bir köpekbalığına ait olduğunu gördü ve öldüğünü belirledi. Yüzgecinden sürükleyerek kıyıya çıkarılan köpekbalığının, 2 metre olduğu görüldü.

Vatandaşlar kıyıda olup biteni meraklı gözlerle izleyip, o anları cep telefonuyla kaydetti.