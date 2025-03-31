Antalya'da korku dolu anlar: Yolcu uçağı acil iniş yaptı
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Polonya Enter Havayolları'na ait, İsrailli 180 yolcunun bulunduğu uçak, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na indiğini söyledi.
Suat Seyitoğlu, içindeki 180 yolcunun uçaktan transfer edilerek, bekleme salonuna alındığını açıkladı.
Seyitoğlu, arıza ile ilgili teknik ekiplerin beklendiğini, yolcuların başka bir uçakla transferi için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. (DHA)
DHA
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