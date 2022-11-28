Antalya'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Emin Ş. (67) ve kızı Aysun K. (41) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



Kaza saat 17.50 sıralarında Kumluca-Finike Karayolu, Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi ile Hızırkahya Mahallesi arasında meydan ageldi. Finike'den Kumluca yönüne seyir halinde olan Emin Ş. yönetimindeki 07 TU ... plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki 07 HBR ... plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada iki araçta da büyük hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü Emin Ş. ve kızı Aysun K. (41) hayatını kaybederken, Aysun K.'nın kızı G.K. (11) ile cip sürücüsü A.Ü. (23) ve beraberindeki yolcu E.Ç. (58) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.