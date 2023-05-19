Artvin'de arıza için çıktığı direkten düşen işçi hayatını kaybetti
Artvin’in Yusufeli ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi, hayatını kaybetti.
Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yaşanan elektrik arızası üzerine köye giden E. Ç.(49) adlı işçi, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Ekipler Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.
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