Arzu Aygün cinayetinde yeni detaylar

Samsun'da kayıp Arzu Aygün'ü (36) 42 gün sonra tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıkınca tutuklanan sevgilisi Muharrem C.’nin (38), cinayetin ardından talihsiz kadının kızı N.S.’ye (16), ‘Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var’ şeklinde mesaj atıp 500 Euro para istediği ortaya çıktı. N.S.'nin ise ‘Anmen için para istediğine inanmıyorum’ şeklinde karşılık verip, polise giderek şikayette bulunduğu belirtildi.



Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile sevgili oldukları öne sürülen Muharrem C. da dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu.



İTİRAF ETTİ, CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem C., yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgusunda, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, C.’un belirttiği bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan Muharrem C. tutuklanırken, Arzu Aygün'ün cenazesi ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada, ön otopsisi yapılan Arzu Aygün'ün ateşli silahla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tanınmaz hale gelen Aygün'ün cansız bedeni, detaylı otopsi için Trabzon Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Aygün'ün ailesinden de DNA örnekleri alındı.

Aygün'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi. Olayda kullanılan tabancanın denizde arama çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi.



ARZU AYGÜN’ÜN KIZINA IBAN NUMARASI ATTI

Gizlilik kararı alınan olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, Muharrem C.’un, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği, Arzu Aygül’ün kızı N. S.’ye de cep telefonuyla mesaj atıp, para istediği ortaya çıktı. Muharrem C.'un mesajında, ‘Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var. Bana 500 Euro gönder, ben de annene göndereyim’ yazıp, IBAN numarasını yolladığı tespit edildi. Şüphelenen Aygün’ün kızı N.S.'nin ise ‘Anmen için para istediğine inanmıyorum’ şeklinde mesaja karşılık verdiği belirlendi. Mesajdan sonra karakola giden N.S’nin, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne şikayette bulunup, Avusturya'ya gittiği öğrenildi.