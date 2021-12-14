Asansörde genç kadına tecavüz girişiminde genç kadın yaşadığı kabusu anlattı

İstanbul Esenyurt'ta rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulunan zanlı tutuklanırken, saldırıya uğrayan Özbekistan uyruklu kadın olayın detaylarını polis ifadesinde anlattı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kadına tecavüz girişiminde bulunan zanlı gözaltına alındı.

Olay, 11 Aralık saat 04.30'da İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşanan yaşandı.

16 yaşındaki Suriye uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi.

Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu.

DİRENİNCE TEKME ATIP KAÇTI

Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Tecavüz girişimden kurtulan Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Arkadaşının doğumgününden sabaha karşı saat 04.00 sıralarında evine döndüğünü söyleyen U.K. "Siteden içeriye girdiğimde etrafımda kimse yoktu. Ancak asansöre binerken, ismini bilmediğim bir kişi de benimle birlikte bindi. O sırada asansörle dairemin bulunduğu kata çıkmak için bekliyordum ve telefonumla oynuyordum. Daha sonra benimle birlikte asansörde birlikte olan, kişi saldırmaya başladı" dedi.

Saldırganın bağırmaması için ağzını kapattığını belirten U.K., "Ben kurtulmaya çalışırken beni yere düşürdü. Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı. Ben orada tekmeler savurarak o kişiyi kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da o kişi benim üzerime çıkarak beni etkisiz hale getirmeye çalıştı" diye konuştu.

İtişme sırasında asansörün kapısının açıldığını ve zanlının kaçtığını söyleyen U.K., şöyle devam etti:

"Ben de sabah 10.00 sıralarında site yönetimine getirerek durumu anlatım ve kamera kayıtlarına bakılmasını istedim. Site yönetimin bu kişinin burada oturmadığını söyledikten sonra olayı polis ekiplerine haber verdik."

BU İLK DEĞİLMİŞ

Öte yandan saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca zanlının tecavüz girişiminde bulunduğu rezidansta bundan 3 yıl önce ikamet ettiği ortaya çıktı.