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  4. 28 Kasım 2019 09:26

Asker eğlencesinde dehşet! 1 Kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Ayvacık ilçesinde asker eğlencesinde tabancayla ateş edilmesi sonucu kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Asker eğlencesinde dehşet! 1 Kişi hayatını kaybetti
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Osmanlı Mahallesi'nde muhtar Süleyman Gazan'ın evinin önünde asker eğlencesi düzenlendi.

Asker eğlencesinde havaya ateş edildiği sırada seken kurşunlardan biri muhtarın oğlu Aşkın Gazan'ın (28) kalbine isabet etti.

Ağır yaralanan Gazan, ailesi tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde çalışma yaparak şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)


 
 

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