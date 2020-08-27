''Astsubay 17 yaşındaki kıza tecavüz etti'' iddiasına yalanlama

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, haberde ismi geçen N.A.’nın ailevi sorunlar nedeniyle 16 Temmuz 2020 tarihinde Van İlkadım Çocuk Yurduna yerleştirildiği belirtilerek, “31 Temmuz 2020 tarihinde izinsiz olarak konakladığı yurttan ayrılan N.A., polis tarafından bulunup yurda teslim edildikten sonra yurttaki görevlilere cinsel istismara uğradığı yönünde bilgi vermiştir. Yurt görevlilerinin Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusuyla N.A.’nın 25 Ağustos 2020 tarihinde Çocuk İzleme Merkezinde ifadesi alınmıştır. N.A., ifadesinde 1 Ağustos 2020 tarihinde 3-4 yıldır sevgili olduğu 25 yaşındaki A.P. ile İskele mevkiinde buluştuğunu, A.P.’nin kendisiyle rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğini ve şikayetçi olduğunu ifade etmiştir. N.A., 2020 yılı içerisinde hatırlamadığı bir tarihte astsubay olduğunu ifade ettiği T.A. isimli şahsın evine gittiğini, ancak cinsel bir birliktelik yaşamadığını ve T.A.’dan şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Yapılan araştırmalarda ilimizdeki askeri birliklerde T.A. isimli bir astsubay olmadığı belirlenmiştir. N.A.’nın şikayetçi olduğu A.P., Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 26 Ağustos 2020 tarihinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam etmektedir” denildi.