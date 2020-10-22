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  4. 22 Ekim 2020 16:59

Ataşehir'de otomobil takla attı: Yaralılar var

İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

Ataşehir'de otomobil takla attı: Yaralılar var
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Kavşağı'nda meydana geldi. Kadir Dumanlı yönetimindeki 67 AAR 979 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildekiler, Kadir Dumanlı, Merve Dumanlı ve Tanem Şevval hafif şekilde yaralandı.

Otomobilin kaldırılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Edirne istikametinde oluşan yoğun trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

trafik kazası , otomobil , ataşehir
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