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  4. 09 Temmuz 2017 17:55

Atatürk Havalimanı'nda esrarengiz koku alarmı !

Atatürk Havalimanı'nda servis katından yayılan koku polisi ve yetkilileri alarma geçirdi.

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Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali Servis katına inen merdivenlerden inen bir personel geniz yakan rahatsız edici bir koku yayıldığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TAV ekipleri kokunun kaynağını bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı. Bir süre incelemelerde bulunan ekipler, itfaiye ekiplerine haber verilmesini istedi. İstanbul İftaiyesine bağlı ekipler deÿhavalimanına gelerek kokunun geldiği servis katında incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde kokunun kaynağı tespit edilemedi.

Bu arada ekipler kokunun havalimanına yayılmaması için geliş katında tuvaletleri kapatırken, kapıları açık tutarak kokunun çıkmasını sağladı.

Terminalde bulunan bazı yolcular da kaynağı tespit edilemeyen kokudan etkilendi. 

atatürk havalimanı , yolcu , koku