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  4. 27 Haziran 2017 11:26

AVM'de bıçaklı dehşet ! Özel güvenliği kovaladı

Adana'da bir AVM'de bıçaklı bir kişi, özel güvenlik görevlilerini bıçakla kovaladı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı...

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Adana'da bir alışveriş merkezinde bıçaklı bir kişinin, özel güvenlik görevlilerini kovalaması ve daha sonra çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi, Yeni Mahalle'deki alışveriş merkezine giren bir grup genç, x-ray cihazından geçerken cihaz uyarı verince, özel güvenlik görevlileri şahısların üstünü aramak istedi. Ancak gençlerin arasında bulunan ve bıçak taşıdığı öğrenilen genç, üzerini aratmak istemeyerek AVM'nin içine doğru koşarak kaçtı. Özel güvenlik görevlileri de arkasından koşunca bu kez onlarca çocuk ve kadının gözü önünde cebindeki bıçağı çıkartıp rastgele sağa sola sallamaya başladı. Şahıs daha sonra da özel güvenlik görevlilerini bıçakla kovaladı. Bir süre sonra aynı şahıs bıçağı cebine koyarak özel güvenlik görevlilerinin yanına gitti. Gruptakilerden biri de koşarak özel güvenlik görevlisine tekme attı. Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri ile gençler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga, olay yerine polisin gelmesiyle son buldu. Zanlılar gözaltına alındı

 
 

İHA

avm , alışveriş merkezi , adana