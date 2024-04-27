AVM'de kadınların kavgası kameraya yansıdı

Seçimleri kaybeden ''komünist başkan'' Maçoğlu'nun yeni mesleği bu oldu

Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı

Hem röntgenci, hem hadsiz... O yabancı uyruklu yakalandı

Kadına vuramadı, sinirini böyle çıkardı: Kaybeden yine kendisi oldu