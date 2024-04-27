AVM'de kadınların kavgası kameraya yansıdı
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Samsun'da, Bulvar Alışveriş Merkezi'nde 2 kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar AVM'de meydana geldi.
AVM’de bulunan bir ‘fast food’ işletmesinde yemek yiyen 2 kadın arasında ilk olarak tartışma çıktı.
Akabinde birbirlerine saldıran kadınları çevredeki vatandaşlar ayırdı.
O anları vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Kadınların neden kavga ettikleri öğrenilemedi.
İHA
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