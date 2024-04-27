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AVM'de kadınların kavgası kameraya yansıdı

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Samsun'da, Bulvar Alışveriş Merkezi'nde 2 kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar AVM'de meydana geldi.

AVM’de bulunan bir ‘fast food’ işletmesinde yemek yiyen 2 kadın arasında ilk olarak tartışma çıktı.

Samsun'da, Bulvar Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 2 kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Akabinde birbirlerine saldıran kadınları çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Samsun'da, Bulvar Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 2 kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

O anları vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Kadınların neden kavga ettikleri öğrenilemedi.

İHA

Etiketler AVM fast food kavga kadınların kavgası avm'de kavga
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