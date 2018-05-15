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  4. 15 Mayıs 2018 10:37

AVM'deki inanılmaz hırsızlık kamerada

Kağıthane’de kadın hırsız, AVM’nin girişindeki X-Ray cihazında unutulan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kadın hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

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Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Kağıthane’deki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM’ye müşteri olarak gelen bir kadın, kontrol için çantasını X-ray cihazına telefonu da yanındaki kutuya koydu. Cihazdan çantasını alan kadın cep telefonunu unutarak içeriye girdi. O esnada kadının hemen arkasından içeriye giren kadın hırsız, kutuda unutulmuş telefonu gördü. 

Elindeki telefonu unutulan telefonun üstüne bırakarak X-ray den geçen kadın hırsız, kaşla göz arasında telefonu da çalarak içeriye girdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kadın hırsız ardından mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Zanlı ardından mağazalarda gezindiği esnada çantaya koyduğu cep telefonunu ise ara ara kontrol etti. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

 
 

İHA

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