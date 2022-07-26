Aydın Söke'de orman yangını kontrol altında

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 15 saatte kontrol altına alındı.

Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gece havadan söndürme çalışmalarının devam etmesi için gece görüşlü helikopterler bölgeye yönlendirildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 18 helikopter ve 11 uçak çalışmalara katıldı.

Karadan söndürme çalışmalarına 56 adet arazöz ve su tankeri, 7 adet dozer, 540 adet personel görev alıyor.

Yangın bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık personeli, belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlar görev alıyor.

VALİ AKSOY: 50 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında ilk etapta yapılan incelemelere göre, 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol alınmasında güçlük çekildiğini aktaran Aksoy, "Şu anda tahminen 50 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Yangını kontrol altına alabilmiş değiliz. Gece görüşlü 3 helikopterin de hazırlıkları yapılıyor. Kısa bir süre sonra onlar da yangına müdahale edecekler. Temennimiz yangını kontrol altına almak ve zarar gören alanları yeniden yeşillendirmek, yeniden ormanlık vasfına kazandırmaktır" dedi

YANGIN KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını, 15 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilk belirlemelere göre 50 hektar ormanın zarar gördüğünü söyledi.