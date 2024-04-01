Aydın'da dehşet! Anne-oğul bıçaklanarak öldürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada A.D. (42), arkadaşı E.Ö. (35) ve annesi A.Ö.'yü (53) bıçakla öldürdü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle 78. Sokak'taki A.Ö. ve oğlu E.Ö.'ün birlikte yaşadıkları evde meydana geldi. A.D., aralarındaki alacak meselesi nedeniyle organik ürün satışı işiyle uğraşan E.Ö. ve annesi A.Ö. ile konuşmaya geldi. Aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine A. D., yanındaki bıçakla anne-oğlu yaraladı. A.D. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri A.Ö. ile oğlu E.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-oğulun cansız bedenleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. A.D., ise olaydan bir süre sonra suç aleti bıçakla polis merkezine gidip, teslim oldu. A.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA