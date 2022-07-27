Aydın'da kağıt fabrikasında yangın
Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Organize Sanayi Bölgesinde bir kağıt fabrikasında atık kağıtların bulunduğu açık alanda yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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